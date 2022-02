Pandev saluta il Genoa: "Difficile salutare questi colori, ma era il momento di andare"

.L'ex attaccante del Napoli, Goran Pandev saluta il Genoa dopo aver firmato col Parma. Il giocatore ha scritto una lettera per i tifosi liguri che ha pubblicato attraverso isuoi canali social:

"√ą difficile lasciare questi colori. Ho sentito che era il momento di andare, nessuno mi ha invitato a farlo. Arrivato a questa et√† √® solo la passione che ti d√† la spinta, la consapevolezza di essere parte di un progetto. Non si pu√≤ fingere con se stessi, questo no, ma voi sarete sempre nel mio cuore: la mia citt√†, i miei colori, la mia piazza. Vorrei tornare e salutarvi tutti quanti come si deve, al Marassi, ancora un'altra volta, sentire il mio pubblico ancora un'ultima volta. Grazie per l'emozione che mi avete regalato. Genoa per sempre!".