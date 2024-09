Pallone d'Oro 2024, ESPN svela il favorito: Lautaro in top-5

Pallone d'Oro 2024, c'è grande attesa per quello che sarà il prossimo vincitore Pallone d'Oro dopo che per tanti anni c'è stato un dominio tra Cristiano Ronaldo e Messi che ormai sembra finito. Svelato il favorito vincitore del Pallone d'Oro 2024.

Pallone d'Oro 2024: il possibile vincitore

Ultime notizie calcio - Il prossimo Pallone d'Oro 2024 sarà assegnato lunedì 28 ottobre al Theatre du Chatelet di Parigi. Si sta completando in queste ore l'elenco dei candidati al Pallone d'Oro tra France Football e la UEFA che sveleranno proprio oggi l'elenco nelle varie categorie:

Pallone d'Oro femminile

Pallone d'Oro maschile

trofeo Kopa

trofeo Yashin

Il numero dei finalisti sarà di 30 calciatori papabili per la vittoria finale. La Serie A sarà sicuramente rappresentata dal campitano dell'Inter Lautaro Martinez, che ha chiuso la stagione passata con la vittoria di Scudetto, Copa America e Supercoppa Italiana, facendo il capocannoniere sia in Serie A che in Coppa America con l'Argentina. Proprio per questo Lautaro potrebbe ambire alla top-5 grazie a una stagione da incorniciare.

Secondo quanto rivelato da ESPN però i due migliori giocatori saranno Vinicius Junior e Rodri, ma la vittoria degli Europei con la Spagna e ciò che ha fatto e vinto con il Manchester City potrebbe incidere nella scelta di assegnare a Rodri la vittoria finale del titolo.