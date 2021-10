Ospina-Meret, Gazzetta: ecco la scelta definitiva di Spalletti

Napoli calcio - L'edizione online di Gazzetta scrive su Meret e Ospina: "Dubbi pare che non ce ne siano. Luciano Spalletti ha fatto la propria scelta, promuovendo David Ospina titolare. L'alternanza con Alex Meret s'è limitata al solo impegno di Europa League, contro lo Spartak Mosca, che è coinciso anche con la prima sconfitta stagionale del Napoli. Quella sera, l'allenatore schierò il giovane portiere dal primo minuto, portando con sé in panchina, il nazionale colombiano. Un normale avvicendamento, per dare anche a Meret la possibilità di potersi riabilitare, dopo l'infortunio subito alla seconda giornata, contro il Genoa, a Marassi. Era sembrato, ad inizio stagione, che per lui fosse giunto il momento del grande salto, di avere l'opportunità di giocare titolare, dopo che sia con Ancelotti sia con Gattuso aveva dovuto dividere il ruolo con Ospina".