Victor Osimhen si è infortunato. L'attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray è stato sostituito nel secondo tempo di Sivasspor-Galatasaray per un problema alla schiena.

Domani Osimhen sarà sottoposto ad una risonanza magnetica a Istanbul, per capire di cosa si tratta, mentre il club turco resta in apprensione aspettando i risultati degli esami. Ad oggi Osimhen ha collezionato 12 presenze, 9 gol e 5 assist e il Galatasaray conta su di lui per i prossimi impegni di UEFA Europa League.