Osimhen regala una macchina da cucire ad un tifoso nigeriano che lo ringrazia: "Sarai sempre nelle mie preghiere!" [FOTO]

Napoli Calcio - "Non ho bisogno di argento o di oro, tutto ciò che cerco è una macchina da cucire per aiutare a mettere il cibo sulla mia tavola", ha scritto su Twitter un lavoratore nigeriano rivolgendosi all'attaccante del Napoli, Victor Osimhen che si è subito attivato per aiutarlo e così in un giorno gli ha spedito la macchina da cucire di cui aveva bisogno:

"Sigillato, pagato e consegnato! Dio resta sempre il più grande! Sarai per sempre nelle mie preghiere, continua a conquistare, Victor Osimhen!", ha scritto sul social network il tifoso, grato per il gesto di solidarietà di Osimhen. Ecco una foto da lui pubblicata su Twitter.