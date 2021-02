Cm.com - Napoli-Granada, Osimhen out! Non sarà nemmeno convocato

Napoli - Victor Osimhen non sarà convocato nemmeno per Napoli-Granada. Buone notizie riguardo le condizioni dell'attaccante del Napoli che è stato dimesso quest'oggi dall'Ospedale di Bergamo. Victor Osimhen però non ricorda nulla dopo la botta alla testa in Atalanta-Napoli. In Ospedale è stato confermato che la punta nigeriana ha subito un trauma cranico. Intanto, non ci sarà per il ritorno d'Europa League contro il Granada.

Victor Osimhen

Napoli-Granada, Victor Osimhen non convocato

Questa mattina il calciatore è stato di messo, ma Victor Osimhen non sarà tra i convocati per Napoli-Granada, gara di ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League. Come riportato da calciomercato.com, ad oggi Osimhen non è considerabile fra i convocabili per il ritorno di Europa League contro il Granada.