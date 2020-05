Ultime calcio Napoli - Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Sportitalia, nello speciale mercato:

Auriemma

"Gattuso ha trovato la quadra giusta per risolvere una situazione complicata. Il Napoli ha l'organico per pensare ad un rientro nella zona Champions. Vedremo chi starà meglio alla ripresa del campionato. Per l'attacco Osimhen del Lille è il nome che piace al Napoli. Ho la sensazione che si possa inserire Ounas nella trattativa".