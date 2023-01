Napoli-Roma, segna ancora Osimhen! In sole 16 presenze di questa Serie A, Victor Osimhen ha già eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei: 14 gol segnati in 16 partite. Ne aveva segnati 14 anche nella stagione 2021-2022, ma in 27 presenze. Lo segnala l'istituto Opta.

Quest'anno invece Osimhen ha ancora metà stagione da giocare per aumentare il suo score. Si preannuncia un anno da record per l'attaccante nigeriano del Napoli.