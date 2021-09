Osimhen determinante per il Napoli: 15 vittorie su 20 quando parte titolare e 50 gol fatti

Victor Osimhen parte come aveva chiuso la passata stagione con il Napoli. Lo scorso anno l'infortunio e il Covid 19 gli hanno impedito la crescita, ma nel finale di campionato quando è tornato in forma ha dimostrato il suo valore, così come sta facendo oggi.

I numeri del Napoli con Osimhen

Victor Osimhen è fondamentale per il Napoli, tanto che ogni volta che parte titolare dalla passata stagione ad oggi in Serie A (20 partite) il Napoli ne ha vinte 15, poi 3 pareggi e 2 sconfitte, totalizzando 50 gol. Con lui in campo invece anche a gara in corso, il Napoli su 28 partite di Serie A tra la scorsa stagione e quella in corso ha vinto 20 partite, fatto 3 pareggi e perse 5, segnando poi 68 reti.

0-2 Parma

6-0 Genoa

4-1 Atalanta

1-2 Benevento

0-2 Sassuolo (sconfitta)

0-1 Bologna

3-1 Verona (sconfitta)

2-1 Genoa (sconfitta)

1-0 Juventus

4-2 Atalanta (sconfitta)

3-1 Bologna

0-1 Milan

0-2 Roma

4-3 Crotone

2-1 Juventus (sconfitta)

0-2 Sampdoria

1-1 Inter

5-2 Lazio

0-2 Torino

1-1 Cagliari

1-4 Spezia

5-1 Udinese

0-2 Fiorentina

1-1 Verona

2-0 Venezia

2-1 Juventus

0-4 Udinese

0-4 Sampdoria