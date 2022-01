Osimhen è a Napoli: domani la tac decisiva per tornare in campo, chance per il Bologna

Victor Osimhen è tornato a Napoli. Dopo essersi nuovamente contagiato in Nigeria, l’attaccante è tornato nel capoluogo campano quest’oggi. Ne parla calciomercato.it.

Ultime notizie Napoli

Secondo Calciomercato.it, domani sarà il professor Gianpaolo Tartaro a verificare le condizioni delle fratture multiple a zigomo ed orbite:

"La tac è stata prenotata non appena si è avuta la certezza del ritorno in città del bomber ex Lille. Il calciatore si sente pronto, ha grande voglia di rientrare: vorrebbe dare subito il suo contributo al gruppo e Spalletti lo attende. Se il percorso di guarigione è quello sperato, il ritorno si avvicinerebbe. Osimhen potrebbe esser convocato con il Bologna il prossimo lunedì"