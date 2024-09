Osimhen a Istanbul, gli ultras del Galatasaray lo accolgono così | VIDEO

Questa notte Victor Osimhen è sbarcato a Istanbul. Alle ore 2:30 all'Aeroporto c'erano migliaia di tifosi turchi arrivati da tutta la città per accogliere l'attaccante nigeriano del Napoli, che arriva al Galatasaray in prestito secco con la possibilità di essere ceduto già a gennaio con la clausola rescissoria.

I tifosi del Galatasaray però non hanno lasciato solo Osimhen neanche per le strade di Istanbul e così gli ultras turchi hanno atteso il passaggio del suo van organizzando due "ali di fuoco" con i fumogeni, per un'accoglienza pirotecnica e spettacolare. Guarda il video su CalcioNapoli24.