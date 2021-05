Napoli - Con la doppietta in Spezia-Napoli Victor Osimhen ha raggiunto quota 10 con il Napoli in Serie A in 1289 minuti. Numeri da urlo per l'attaccante nigeriano, nemmeno Cavani e Higuain impiegarono così pochi minuti per raggiungere i 10 gol: il Matador dopo i primi 1336 minuti in azzurro e l'argentino addirittura 1458.