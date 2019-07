"Ora ADL non compra più nessuno", azzurri convincenti col Liverpool: tifosi preoccupati dai risvolti di mercato

"Ora ADL non compra più nessuno", azzurri convincenti col Liverpool. Doppio vantaggio al termine del primo tempo contro i reds con le reti di Lorenzo Insigne al 18' e Arek Milik al 29'. Immediati i commenti dei tifosi via social, quello più comune riguarda il mercato e tutti i possibili risvolti dopo il risultato di stasera. C'è chi manifesta la propria preoccupazione alla luce delle difficoltà per l'acquisto di Nicolas Pépé ormai vicinissimo all'Arsenal, quello di James Rodriguez 'congelato' dal Real Madrid e la trattativa per Mauro Icardi tentato anche dall'ipotesi Juve. La maggioranza dei supporters chiede rinforzi soprattutto nel reparto avanzato e l'arrivo di un bomber polivalente.