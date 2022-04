"Olè, Ciro, Ciro!". Fischi per la squadra, Mertens unico a ricevere cori e applausi del Maradona | VIDEO

Napoli Calcio - Prima la contestazione nel post partita, poi il disappunto anche al fischio di Napoli-Sassuolo malgrado il roboante 6-1. Per un motivo molto preciso: l'amarezza per quel che poteva essere e non è stato.

Non uno scudetto certo ovviamente, ma la possibilità quanto meno di giocarsela seriamente fino alla fine. C'erano tutti i presupposti quest'anno e a fine partita lo ha ammesso candidamente anche Dries Mertens ai microfoni di DAZN.

Attaccante belga che, proprio per l'attaccamento dimostrato nelle ultime gare e non solo, è l'unico a uscire con cori e applausi al triplice fischio. Per il resto, come detto, fischi di delusione.

