Oggi a Palermo i funerali di Totò Schillaci, presenti i vertici del calcio

Oggi a Palermo i funerali di Totò Schillaci, l'ex attaccante della Nazionale italiana scomparo all'età di 59 anni mercoledì scorso, per un tumore al colon.

Alle 11:30 nella Cattedrale di Palermo sarà celebrata l'omelia dell'Arcivescovo monsignor Corrado Lorefice, alla presenza dei vertici del mondo del calcio, tra cui Mario Gavillotti, consulente FIFA in rappresentanza del presidente Infantino. Nella camera ardente allestita nello stadio di Palermo centinaia di persone si sono recate per dare l'ultimo saluto a Schillaci, come racconta oggi il quotidiano Il Mattino.

Ultime notizie. La Regione siciliana intitolerà la sala riunioni dell'assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo in via Notarbartolo, a Palermo, alla memoria dell’ex calciatore.