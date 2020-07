Ultime notizie calcio Napoli - Ha fatto in pochissimo tempo il giro del web il video che ritrae il tifoso del Napoli insultato dai membri dello staff dell'Atalanta a causa solo di un "forza Napoli". Ebbene, da un video completo è stato chiarito il tutto. Il suddetto tifoso aveva stuzzicato Gasperini in questo modo: "Mister, stasera ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito?".

