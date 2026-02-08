"Odio Napoli", Sassuolo-Inter: cori dei tifosi nerazzurri contro i napoletani

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Nonostante il divieto di trasferta ai non residenti in Lombardia, sono in molti i presenti al Mapei Stadium dei tifosi dell'Inter per la partita contro il Sassuolo

Nonostante il divieto di trasferta ai non residenti in Lombardia, sono in molti i presenti al Mapei Stadium dei tifosi dell'Inter per la partita contro il Sassuolo. Durante il secondo tempo sono stati ripetuti i cori contro i tifosi napoletani con il solito "Odio Napoli".

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