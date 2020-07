Ultime calcio Napoli - Gli azzurri Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik e Dries Mertens sono diffidati e, in caso di ammonizione nel match contro l'Udinese, in programma domenica al San Paolo alle ore 19:30, salterebbero la successiva partita in trasferta contro il Parma che si giocherà mercoledì 22 luglio alle ore 19:30.

