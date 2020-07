Ultime calcio Napoli - Occhio al giallo per gli azzurri Piotr Zielinski, Arek Milik e Dries Mertens che sono diffidati e, in caso di ammonizione nel match contro il Milan, in programma domenica sera al San Paolo, salterebbero la successiva partita in trasferta contro il Bologna che si giocherà mercoledì 15 luglio alle ore 19:30.

