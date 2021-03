Napoli Calcio - I calciatori del Napoli Hirving Lozano, Giovanni Di Lorenzo, Diego Demme, Kalidou Koulibaly e Mario Rui sono diffidati e dunque in caso di cartellino giallo nel match contro il Milan in programma domenica 14 marzo, salterebbero il recupero con la Juventus in programma mercoledì 17 marzo alle ore 18:45.

