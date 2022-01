I calciatori del Napoli Rrahmani, Anguissa e Demme sono diffidati.

Anguissa è impegnato in Coppa d'Africa mentre gli altri due azzurri in caso di cartellino giallo nella sfida contro il Bologna in programma lunedì 17 dicembre alle ore 18:30, salterebbero la successiva partita contro la Salernitana di Domenica 23 gennaio alle ore 15:00.