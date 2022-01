Napoli calcio - Sono tre gli azzurri in diffida che, in caso di giallo a Bologna, salterebbero il derby contro la Salernitana della prossima settimana. I nomi sono quelli di Diego Demme, Amir Rrahmani e Frank Zambo Anguissa. Chiaramente per quest'ultimo non c'è alcun rischio in quanto è impegnato con la sua nazionale in Coppa d'Africa.