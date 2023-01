Nuovo logo FIGC, rebranding ufficiale per il calcio italiano e la Nazionale! | FOTO

Ultime notizie: nuovo logo per la FIGC! La Federazione Italiana Giuoco Calcio cambia il suo scudetto, completando un processo di rebranding iniziato tempo fa. Il nuovo logo FIGC, di cui si parla oggi sulle pagine del Corriere della Sera, viene descritto come "un'armonia di linee e di elementi, che si fonde con quello istituzionale accompagnato da un sistema musicale che va dal sound logo a tutte le declinazioni che saranno riprodotte su ogni touchpoint, fisico e digitale".

Sarà anche il logo della Nazionale italiana di calcio.

Nuovo logo FIGC

Nuovo logo Italia

A realizzare il nuovo logo FIGC è stata l'agenzia Independent Ideas, mentre l’identità sonora è stata creata da Inarea Identity Design: "Il logo celebra un simbolo del Paese, ed è l’espressione dei sentimenti e della passione di tutti i tifosi italiani, che nei prossimi giorni avranno modo di conoscere anche la nuova maglia delle Nazionali, nata dalla partnership con adidas, che da ieri è ufficialmente partner delle Squadre Azzurre".

Entusiasmo da parte del presidente FIGC Gravina, che ha commentato così: "Siamo pronti per il futuro. Oggi presentiamo la nuova immagine delle Nazionali Azzurre; con il nuovo scudetto e con una specifica identità sonora, realizzata per la prima volta nella storia, entriamo in una nuova dimensione, ma sempre con il desiderio e l’orgoglio di generare straordinarie emozioni in tutti gli appassionati. Quelle stesse emozioni che hanno contribuito a creare il nuovo emblema che campeggerà sulle maglie, innovando una tradizione gloriosa, e che hanno ispirato i nuovissimi sound logo e brano ‘Azzurri’".