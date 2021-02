Nuovo Dpcm: palestre piscine ancora chiuse e divieto di spostamenti tra regioni. Spiragli per cinema e teatri

Coronavirus Italia - C'è attesa per il nuovo Dpcm del governo Draghi. Ecco quanto riferisce il Corriere della Sera a tal proposito:

Una situazione di altissimo rischio che — questo è stato ribadito — non consente allentamenti. L’ipotesi di aprire i ristoranti nelle Regioni in fascia gialla non sembra essere imminente, ancora chiuse pure palestre e piscine. Il nuovo Dpcm confermerà il divieto di spostamento tra le Regioni fino al 27 marzo e non consentirà di andare nelle seconde case se si trovano in «zona rossa». L’unico spiraglio riguarda i cinema e i teatri. Oggi arriverà il parere del Cts sulla ripresa al 27 marzo che sarà positivo sia pur condizionato all’andamento dell’epidemia.