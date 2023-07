"Le nuove Maglie saranno in vendita da oggi in anteprima alle 19.26 su store.sscnapoli.it, così come sul nuovo Brand Store SSC Napoli all’interno del portale ebay.it", lo comunica la SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale e sottolineato anche poco fa in conferenza stampa direttamente dalla MSC World Europa. "Un orario non casuale", aggiunge Aurelio De Laurentiis considerando il richiamo all'anno di fondazione del club partenopeo.