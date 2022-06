Nuova carriera per Tevez: accetta di allenare il Rosario Central

Calciomercato - Arriva la conferma di Carlos Tevez che ha avviato la sua nuova carriera da allenatore dopo essersi ritirato da calciatore. Scelta fatta per la sua prima avventura.

Carlitos Tevez è pronto per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera. Perché l'Apache è pronto ad accettare la corte del Rosario Central, ma come allenatore. Nelle ultime ore ci sono stati contatti per capire la durata contrattuale, ma l'idea per la dirigenza rosarina è quella di avere Tevez come allenatore per la seduta di martedì.