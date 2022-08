"Non voglio più africani". Pioggia di critiche per Aurelio De Laurentiis

"Basta africani, o mi rinunciano a giocare la Coppa d'Africa quando vengono o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri". Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis ieri sera, nel corso dell'incontro organizzato da Wall Street Italia per Smart Talk, hanno scaturito le critiche di diversi addetti ai lavori.

Se è vero che il presidente del Napoli stava cercando di fare un discorso imprenditoriale, relativo alla convenienza di ingaggiare calciatori troppo spesso impegnati con le rispettive Nazionali, c'è da dire che i modi adottati per esprimere il concetto sono stati forse troppo rudi.

Critiche a De Laurentiis

Ultime notizie Napoli: piogge di critiche ad Aurelio De Laurentiis. Sul profilo Facebook della società tantissimi tifosi del Napoli, ma anche semplici cittadini africani, hanno espresso il loro dissenso per l'opinione espressa da ADL. A molti non è andato giù che De Laurentiis abbia parlato di "africani" senza menzionare calciatori di altre nazionalità e di altri continenti, che allo stesso modo disputano competizioni internazionali che impegnano i calciatori durante la stagione.