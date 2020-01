Non sarà convocato da Gattuso, Mertens è appena atterrato a Bruxelles [FOTO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Non si è praticamente mai allenato questa settimana, Dries Mertens non prenderà parte all'impegnativo match del San Paolo di lunedì sera. L'attaccante belga del Napoli, Dries Mertens, non sarà convocato quindi dall'allenatore azzurro Gennaro Gattuso per la sfida contro l'Inter di Conte.

L'azzurro si è allora recato in Belgio per passare qualche giorno in patria: eccolo, da solo in aeroporto a Bruxelles, dopo l'atterraggio ore 19.37. Clicca sull'immagine allegato per guardare la foto scattata dal collega, Gianluca Miranda:

Dries Mertens in aeroporto a Bruxelles

Dries Mertens salta Napoli-Inter

La SSC Napoli, quest'oggi, aveva fatto il punto della situazione attraverso il report sul proprio sito ufficiale:

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha svolto l'intera seduta di allenamento in palestra. Continuano le terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Allenamento in palestra e in campo per Fabian Ruiz. Domani seduta pomeridiana.

"Napoli-Inter, Mertens ko. Salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato". Questo invece il tweet del direttore di Tv Luna Carlo Alvino sulle condizioni di Dries Mertens.