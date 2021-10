Ultime notizie calcio - Ritorno amaro per Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana, con i granata che sono stati sconfitti in casa dall'Empoli. Primo tempo spaziale dei toscani, rientrati negli spogliatoi sul punteggio di 4-0. Nella ripresa c'è stata una reazione forte, con i granata che hanno dimezzato lo svantaggio ma non è bastato a portare punti a casa. Finisce dunque 4-2, con la lotta salvezza che per i campani si fa più difficile domenica dopo domenica.