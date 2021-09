Ultime notizie calcio Napoli - A Lagos la Nigeria batte 2-0 la Liberia nella gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, valida per la prima giornata del raggruppamento africano. I padroni di casa si sono imposti grazie alla doppietta dell'attaccante del Leicster, Iheanacho, prossimo avversario del Napoli in Europa League. Tra le fila delle Super Aquile ha giocato 78' il centravanti azzurro Victor Osimhen, sostituito da Onuachu per non affaticarlo troppo.