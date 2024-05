Niente Napoli, CorSera anticipa - Unione d'intenti fra Gasperini e l'Atalanta: resta e trattiene Koopmeiners

Ultime notizie SSC Napoli - «Sta andando tutto bene, non c’è problema». Filtra ottimismo dalle ultime parole del presidente dell’Atalanta Antonio Percassi sul futuro bergamasco di Gian Piero Gasperini, che mercoledì ha trascinato la squadra alla vittoria dell’Europa League, il primo trofeo internazionale della società in 117 anni di storia. Intercettato alle 15.40 fuori dai suoi uffici di via Paglia, nel pieno centro, il patron nerazzurro ha anche scherzato fingendo di non sapere quale fosse la notizia che tutti, da Napoli a Bergamo, stanno aspettando: «Qual è?», sorride, prima di aggiungere, «non c’è problema, dobbiamo vederci ancora, ma sta andando tutto bene, come ci aspettavamo».

L'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera aggiorna sull'incontro Gasperini-Atalanta col Napoli sullo sfondo:

"Il problema sarebbe sorto se le due parti non avessero trovato una visione d’intenti che invece, tra una chiacchierata e l’altra (nella giornata di oggi dovrebbe esserci l’incontro decisivo), sta prendendo forma. La bella donna, quel Napoli che lo attrae per il blasone e la sfida, ha perso parte del potere attrattivo in confronto, usando la metafora del Gasp, alla famiglia con figli (l’ad Luca Percassi, ma anche l’uomo mercato Tony D’Amico) che è disposta a venire incontro alle sue esigenze per gli stessi obiettivi: riscattare i big (De Ketelaere) o trattenerli (Koopmeiners) per alzare l’asticella, puntando a rimanere il più possibile nella Super Champions (la quarta negli ultimi cinque anni) e magari rientrare in quella lotta scudetto che ora non sembra più così impossibile. La sensazione è che si voglia chiudere in fretta questo capitolo per dedicarsi solo ai festeggiamenti per la Coppa, che potrebbero avere luogo in città il 31 maggio. Alle 18.40 anche il collaboratore tecnico Cristian Raimondi è passato nella zona degli uffici dei Percassi. «Gasperini logora chi non ce l’ha», lo striscione di un tifoso apparso fuori dagli uffici dei Percassi".