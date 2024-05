Calciomercato SSC Napoli - Nuovo allenatore per i partenopei cercasi e in lista c'è anche Gian Piero Gasperini. Che oggi incontrerà Percassi per definire il futuro: o rinnovo o addio all'Atalanta. Sullo sfondo c'è l'offerta di De Laurentiis.

Percassi sul futuro di Gasperini

Antonio Percassi è stato intercettato poco fa a Bergamo da alcuni cronisti e sull'incontro con Gasperini ha risposto così:

"Futuro di Gasperini? Ma non c'è problema. Sta andando tutto bene. Dobbiamo vederci ancora, ma non c'è problema".

