Ultime notizie calcio - Niente da fare per il Bari di Luigi De Laurentiis, che nella finale play off contro la Reggio Audace è andato KO per 1-0. In Serie B, dunque, promossi gli emiliani, che con una grande progettazione ed un lavoro ai limiti della perfezione sono riusciti a conquistare questo storico traguardo. Serata amara, dunque, per la famiglia De Laurentiis. Decisiva la rete messa a segno al minuto 50 da Karbo. Vani i tentativi, soprattutto nel finale, dei pugliesi.