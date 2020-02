Nessun controllo di temperatura nel settore ospiti, tifosi del Barcellona sorpresi: la reazione

Ultimissime calcio Napoli - Alessio Conti, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto ai microfoni di Pressing, trasmissione televisiva in onda su Canale 5 prima di Napoli-Barcellona. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Tifosi del Barcellona che stanno entrando, non ci sono i controlli di temperatura: non ci sono i termometri prima di entrare allo stadio, i tifosi se li aspettavano perché in Spagna lo avevano annunciato nei giorni scorsi".