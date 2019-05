Nervi tesi in allenamento tra Higuain e David Luiz, Sarri lascia il campo infuriato! [VIDEO]

Nella giornata di domani il Chelsea di Maurizio Sarri affronterà l'Arsenal in un match delicatissimo che vale una stagione, probabilmente. In palio, infatti, ci sarà l'Europa League e, stando alle immagini dell'allenamento odierno, i Blues non sembrano arrivarci proprio nelle migliori condizioni possibili. Durante le esercitazioni, infatti, ci sono stati attimi di tensione tra David Luiz e Gonzalo Higuain. Inoltre, probabilmente proprio a causa di queste scene ripetute, Maurizio Sarri ha lasciato il terreno di gioco a dir poco infuriato, scagliando il suo cappellino per terra.

