Nasce lo SSC Napoli City Camp: campo sportivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni

È arrivato il momento che tutti i piccoli tifosi aspettavano: è nato lo SSC Napoli City Camp ufficiale! Per la prima volta in assoluto, a giugno e luglio 2025 presso il Centro Sportivo di Cercola, si terrà il campo sportivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni promosso dalla SSC Napoli.

Il progetto promosso da Experience Summer Camp in collaborazione con la SSC Napoli si pubblicizza così sui social:

Hai un giovane calciatore in casa che sogna di indossare l’azzurro? Allenamenti con metodologia ufficiale SSC Napoli, istruttori qualificati selezionati dal club, Kit ufficiale incluso, tanto divertimento, nuovi amici e valori veri. Posti limitati. Emozioni infinite. Non è solo un camp. È un sogno che si realizza!

L’SSC Napoli lancia per la prima volta un City Camp ufficiale nel cuore della città, regalando ai giovani calciatori un’esperienza straordinaria all’insegna della passione azzurra. Il Camp si svolgerà presso il Centro Sportivo Cercola, una delle strutture più rinomate della zona, punto di riferimento per atleti e competizioni di livello nazionale e internazionale. Grazie a un ambiente di eccellenza, i partecipanti potranno allenarsi con la stessa intensità dei grandi campioni.

Durante il Camp, i ragazzi vivranno una settimana all’insegna della socializzazione e del divertimento, con l’orgoglio di vestire i colori azzurri. Proprio come i loro idoli, potranno sostenere sessioni di allenamento specifiche sotto la guida dello staff tecnico SSC Napoli, che trasmetterà loro le metodologie del settore giovanile del Club.

Calendario Cercola (camp diurno)

1° TURNO – Dal 16 al 20 Giugno 2° TURNO – Dal 23 al 27 Giugno 3° TURNO – Dal 30 al 4 Luglio

Il prezzo è di 385 euro per un turno di 5 giorni. I turni di Dimaro e Castel di Sangro si svolgeranno contestualmente al ritiro del Napoli Calcio ed hanno un costo maggiore. I partecipanti avranno la possibilità di interagire ed entrare a contatto con il Club, per rendere ancora più memorabile l’esperienza dell’SSC Napoli Official Summer Camp!

Calendario Dimaro (camp diurno e notturno). I partecipanti alloggeranno presso Hotel Monclassico *** stelle, Dimaro Folgarida (TN). Costo 640 euro (attività più pernottamento) oppure 390 euro (attività più pranzo).

1° TURNO – Dal 16 al 20 luglio

2° TURNO – Dal 20 al 24 luglio

3° TURNO – Dal 24 al 28 luglio

Calendario Castel di Sangro. I partecipanti alloggeranno presso Alisma Hotel *** stelle, Alfedena (AQ). Costo 770 euro (attività più pernottamento) oppure 440 euro (attività più pranzo).