Napoli-Udinese 1-1, la reazione dei napoletani al Maradona: che rabbia | VIDEO

Notizie Napoli - Napoli-Udinese 1-1, altro pareggio pareggio per la squadra di Antonio Conte che non riesce ad allungare in classifica sull'Inter e resta al momento a +4 sui nerazzurri.



Al gol di McTominay ha risposto Ekkelkamp con una rete clamorosa. A fine partita la troupe di CalcioNapoli24 raccoglie la reazione dei tifosi napoletani all'esterno dello stadio Maradona per commentare insieme il risultato finale di Napoli Udinese 1 1 e il Napoli primo in classifica di Serie A ma che non riesce ad allungare sull'Inter.



