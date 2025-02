Napoli-Udinese 1-1, un risultato deludente per i tifosi napoletani che speravano di continuare la cavalcata in testa alla classifica e che invece adesso dovranno attendere il risultato dell'Inter per mantenere la vetta solitaria in Serie A.

Ieri sera a fine partita Cyril Ngonge e Philip Billing si sono consolati in pizzeria. Ospiti della Pizzeria Gaetano Genovesi, a via Manzoni, i due calciatori hanno posato con i lavoratori del locale a fine pasto. Guarda la foto su CalcioNapoli24.