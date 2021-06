Napoli, tragedia per l'ex Parma Giuseppe Perrino: morto durante partita per ricordare il fratello scomparso 3 anni fa

Napoli - Giuseppe Perrino, ex calciatore delle giovanili del Parma e della Nazionale italiana di Lega Pro, è morto durante una partita di calcio organizzata per ricordare fratello morto mentre tre anni prima mentre si allenava in bici. E' accaduto al memorial a Poggiomarino, dove il ragazzo 30enne si è accasciato su lterreno di gioco a Poggiomarino in provincia di Napoli, ed è così morto nella sua città. Come suo fratello Rocco (scomparso nel 2018 a 24 anni) è morto mentre praticava sport. Inutile l'intervento dei soccorsi.

Sui social numerosi i messaggi per Giuseppe Perrino, Anche le squadre nelle quali ha militato hanno voluto tributargli un ricordo. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Parma, ha giocato anche in Lega Pro con l’Ebolitana. E ha vestito la casacca della nazionale under 21 di Lega Pro in diverse occasioni e anche nel torneo di Dubai del 2011. Poi una carriera tra terza divisione e serie D con Sapri, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra