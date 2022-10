Napoli Calcio - Si stringe il cerchio delle squadre imbattute dei massimi campionati d’Europa, e tra queste - per fortuna - c’è ancora anche il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, fa parte di un gruppo di formazioni che non hanno ancora visto una sconfitta finora e si tratta di Manchester City, Real Madrid, Lens, Paris Saint-Germain e Atalanta. Guardando solo alle coppe invece sono solo 4 le formazioni ancora in piedi: Napoli, City, Real e PSG.