Napoli tifa Argentina, Diego Armando Maradona jr commenterà su CN24 TV il nostro nuovo format Mondiale!

Zielinski, Lozano, Kim Min-Jae, Anguissa e Mathias Olivera. I magnifici 5 azzurri sono pronti per affrontare l'evento calcistico più atteso del pianeta: i mondiali di Qatar 2022. A partire dalla giornata di domani inizierà la 22esima edizione della Coppa del Mondo di calcio organizzata dalla FIFA ed alla luce dell'illustre e dolorosa assenza dell'Italia, CalcioNapoli24 ha pensato di offrire ai tifosi partenopei sparsi in ogni luogo della Terra, la possibilità di vivere l'evento attraverso i commenti di illustri ospiti.

Napoli Mondiale CN24 TV

Napoli Mondiale, il nuovo format TV con Diego Maradona Jr.

CalcioNapoli24 TV darà vita al format "NapoliMondiale" con tutte le gare dei tesserati SSC Napoli impegnati in Qatar commentate in diretta sul Canale 79 del DTT (Campania, Napoli, Caserta), sul canale Youtube di CalcioNapoli24 e la pagina ufficiale di Facebook. Ma la vera "chicca" sarà l'aggiunta, nel corposo palinsesto, anche della seconda Nazionale più amata dai tifosi del Napoli: l'Argentina!

Per dare ulteriore risalto alle gesta dell'albiceleste, avremo l'onore di avere come special guest fisso il primogenito dell'argentino, nonché calciatore più famoso della storia: Diego Armando Maradona Jr.

Diego jr, attualmente allenatore promettente e di successo con la Napoli United, "scenderà virtualmente in campo" con la maglia della Seleccion e sarà pronto a sostenere a distanza Messi e compagni.

Il format "Napoli Mondiale" ci vedrà in diretta già mezz'ora prima del calcio d'inizio di ogni gara, in uno studio totalmente nuovo e con veste moderna. Un autentico "salotto" dove commenteremo in diretta con i nostri ospti le gesta dei giocatori del Napoli e non solo: tante novità e approfondimenti nel classico stile che ha sempre contraddistinto CalcioNapoli24.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 22 novembre ore 10.30 per Argentina-Arabia Saudita, per proseguire nella stessa giornata con il "derby azzurro" Polonia-Messico alle ore 16.30.

Ad accompagnarci ci saranno prestigiosi brand locali e studi professionali e affermati, per eventuali sponsorizzazioni è possibile contattare la nostra rete vendita all'indirizzo redazione@calcionapoli24.it

Il Mondiale ha inizio, vi aspettiamo!