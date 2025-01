Napoli sostiene il Napoli, il saluto dei tifosi prima della partenza per Bergamo

Napoli - Il campionato entra nel vivo, i tifosi ci credono, alimentano il sogno. Ci sarà oggi il «buon viaggio» della città alla squadra, prima della partenza per Bergamo, alla vigilia della sfida di domani contro l’Atalanta. Da ieri circola sui social, ed è diventato virale in poche ore, un volantino firmato Curva A e Curva B: «Popolo biancoazzurro noi vogliamo questa vittoria. Salutiamo la capolista». Un invito collettivo con appuntamento fissato alle 14: tutti a viale Umberto Maddalena, all’entrata dell’aeroporto di Capodichino, per l’abbraccio virtuale alla squadra di Conte, un modo per salutare i calciatori facendo sentire al gruppo il proprio calore prima dell’ennesima trasferta vietata ai tifosi residenti in Campania. Napoli sostiene il Napoli e le proprie ambizioni che coincidono con quelle della piazza in quest’attesa di entusiasmo maturo, di consapevole euforia per il primo posto in classifica alle porte di un appuntamento di gala.