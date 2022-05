Napoli, solo 31 gol subiti: mai così pochi dal 1971!

Il Napoli ha subito soltanto 31 reti in questo torneo. Solo una volta i partenopei hanno concluso un campionato di Serie A come miglior difesa (includendo pari merito): nel 1970-71, con 19 gol incassati in 30 partite. Fortino.

Sono i dati pubblicati da Opta, che dimostrano come il Napoli abbia disputato una delle migliori annate della sua storia calcistica, almeno per ciò che riguarda la tenuta difensiva. Con soli 31 gol subiti in 38 partite in questo campionato di Serie A 2021-2022, gli azzurri stabiliscono un nuovo record difensivo: per trovare un risultato migliore bisogna tornare addirittura a cinquantuno anni fa, nella stagione 1970-1971.