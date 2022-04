Auriemma: "Ha ragione Mertens, questo scudetto era da vincere" | VIDEO

Il giornalista Raffaele Auriemma, ha commentato sui suoi canali social la vittoria del Napoli sul Sassuolo:

"Che bello rivedere un Napoli così arrembante anche se contro un Sassuolo che ha perso 4 delle ultime 5 partite di campionato nonostante sia una delle migliori squadre del campionato e sia venuta al Maradona già con il voucher delle vacanze in tasca.

Il Napoli ha avuto la capacità di riscossa anche se palesemente tardiva, tanto che i tifosi della Curva A hanno intonato dei cori contro calciatori definiti indegni, che contro il presidente De Laurentiis.

Mertens ha dichiarato che questa è stata la stagione più amara con la maglia del Napoli, ancora più amara di quella dei 91 punti. Pansate all'onestà di questo ragazzo che dice una cosa del genere. Era uno scudetto che secondo il belga si poteva vincere, ed ha ragione.

Un Napoli che ha giocato con due punte con Mertens che ha permesso alla squadra di segnare alcuni gol che non si riuscivano a segnare.

Perchè Mertens non è stato schierato titolare più spesso? Pensavo che fosse per la sua tenuta fisica, ma proprio Mertens ha dimostrato che non è così e che Spalletti si sbagliava"