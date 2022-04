Da Salerno attaccano il Napoli: "La Pro Vercelli ha vinto più scudetti, vivono di ricordi"

Napoli Calcio - Durissimo attacca da Salerno alla piazza napoletana. In risposta a un editoriale a firma di Maurizio De Giovanni che si è pronunciato giustamente contro i cori orrendi intonati all’Olimpico la scorsa settimana, e alle critiche di Umberto Chiariello per la disastrosa stagione della Salernitana, TuttoSalernitana ha risposto così:

Non vorremmo che la presenza in A di un'altra realtà campana abbia dato fastidio a qualcuno che, forse, spera in un monopolio partenopeo nel massimo palcoscenico del calcio italiano. Rimembriamo ancora le analisi iper critiche del dottor Chiariello, le dissertazioni di tale Paolo Esposito.

E’ stato durissimo in più editoriali paragonando la storia calcistica di Napoli e Salerno per poi dimenticare che finanche la Pro Vercelli ha più scudetti di chi, ad oggi, vive di ricordi senza vincere nulla. Il signor De Giovanni si dedichi alla letteratura e alla scrittura, il successo delle sue opere certifica la sua indiscussa competenza. Ma se proprio Salerno è così inferiore, può anche presentare altrove i propri libri.