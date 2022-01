Verso Napoli-Salernitana, i tifosi caricano gli azzurri fuori l'albergo: Spalletti l'ultimo ad uscire [VIDEO CN24]

Notizie Napoli calcio. Mancano poco meno di due ore a Napoli-Salernitana, derby campano che andrà in scena allo stadio Maradona alle 15. In questi minuti la squadra azzurra sta lasciando l'Hotel Caracciolo per dirigersi verso Fuorigrotta.

Napoli Salernitana Spalletti

Napoli-Salernitana, azzurri verso il Maradona

Tanti tifosi, oltre un centinaio, si sono recati presso l'hotel che ospitava la squadra di Spalletti per dare sostegno ai ragazzi. Applausi e cori d'incitamento per gli azzurri: Spalletti è stato l'ultimo a salire sul pullman, visibilmente concentrato per il match che attende la sua squadra.

