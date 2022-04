Napoli-Roma, convocati Spalletti: tre rientri importanti negli azzurri, out Ospina

Novità convocati Napoli per la Roma. La SSC Napoli ha pubblicato sui social l'elenco dei convocati per la sfida contro i giallorossi in programma alle ore 19 allo stadio Diego Armando Maradona. Ci sono tre new entry importanti negli azzurri. Di seguito tutti i nomi.

Spalletti

Napoli-Roma: convocati Spalletti

Ecco l'elenco dei convocati diramato da Luciano Spalletti. Le novità sono: Kevin Malcuit, Adam Ounas e Andrea Petagna. Non riesce invece a recuperare Giovanni Di Lorenzo. Out per influenza invece Ospina: