Napoli-Perugia, caos biglietti su TicketOne: Curva B e Distinti sold out ma in realtà semivuoti

Ultime notizie calcio Napoli - La cornice di pubblico ieri presente al San Paolo per Napoli-Perugia non era certo quella delle grande occasioni. I presenti, infatti, erano circa 14mila ed a tal proposito è scoppiato un piccolo caso. Il diritto di prelazione per gli abbonati è durato fino a poco prima del fischio d'inizio e quindi tali posti non sono stati disponibili per coloro i quali erano interessati all'acquisto dei biglietti. La curiosità è che sui circuiti per la vendita on line dei tagliandi della partita, la Curva B risultava totalmente sold out, così come erano pochissimi i posti disponibili in Curva A. Stesso discorso fatto per la Curva B valido anche per i Distinti. Inoltre, nel pre-partita tanti tifosi erano in cerca di un biglietto, non trovando disponibilità nelle rivendite nei dintorni a causa di uno stop ai terminali.

Napoli Perugia biglietti