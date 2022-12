Napoli, patto scudetto alla cena di Natale! I giocatori si sono fatti una promessa

Ultime notizie Napoli. La cena di Natale è stata l'occasione per i calciatori del Napoli di scambiarsi gli auguri delle feste e trascorrere una serata tutti insieme, prima del rompete le righe e del ritorno al centro tecnico di Castel Volturno previsto per il 27 dicembre.

Patto scudetto

Ci ha pensato il capitano Giovanni Di Lorenzo ad organizzare la serata, alla quale hanno partecipato praticamente tutti, ad eccezione del presidente Aurelio De Laurentiis. Eppure, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica oggi in edicola, non si è trattata di una semplice cena. Anzi, nel clima sereno della festa, la squadra ha suggellato un vero e proprio patto scudetto, un patto di ferro tra calciatori e allenatore, sugellato da sorrisi.

La Repubblica assicura: "Squadra e allenatore sono più uniti che mai". E adesso che sono tornati anche i calciatori impegnati in Nazionale, la cena è stata anche l'occasione per questi ultimi di condividere le esperienze accumulate durante il Mondiale in Qatar: "Kim, Olivera, Zielinski, Anguissa e Lozano hanno raccontato a tavola ai compagni i dettagli dell’avventura".

Poi "squadra e tecnico si sono ripromessi di essere una cosa sola fino a giugno. Il patto per lo scudetto è nato a tavola". Il 4 gennaio è vicino e la corsa scudetto sta per ricominciare.