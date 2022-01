Napoli: Ounas rientra in città, via ai test post-Covid

Ultime notizie sul Napoli e sul recupero di Ounas che dovrà fare degli esami post Covid per i problemi riscontrati al cuore.

Arriverà oggi Adam Ounas, per un ritardo sul piano-voli indipendente dalla sua volontà che tra l'altro non ha creato alcun problema di sorta. Ad attenderlo ci sono tutti gli esami necessari a chiarire le problematiche riscontrate nel corso delle visite di idoneità effettuate in Camerun dopo il Covid, alla vigilia dell'ultima partita della fase a gironi della Coppa d'Africa costata l'eliminazione della sua Algeria.

